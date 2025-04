Michael Alexander Gloss figlio di una vicedirettrice della Cia ucciso mentre combatteva con i russi a Donetsk

La madre è Juliane Gallina, vicedirettrice della Central Intelligence Agency per l'innovazione digitale, il padre è Larry Gloss, veterano della Marina degli Stati Uniti oggi capo di un'azienda di tecnologie per la sicurezza.

