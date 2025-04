Inzaghi Inter discorso alla squadra per ricompattare l’ambiente Il mister ha insistito su quel concetto…

Inzaghi Inter, discorso alla squadra per ricompattare l’ambiente: «Il mister ha insistito su quel concetto.» Le ultime riportate dal Corriere dello SportCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulle ultime in casa Inter.LE PAROLE- «Orgoglio. E’ il tasto su cui ha scelto di “battere” Inzaghi alla ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Ieri mattina, alla Pinetina, prima di dare il via alla seduta, il tecnico nerazzurro ha radunato i suoi uomini in mezzo al campo e ha suonato la carica in vista del match con la Roma, ma anche di quelli che seguiranno. Un mese, 7 partite, che nella speranza nerazzurra si possono tramutare in 8 (o anche 9.), in palio scudetto e Champions. Lautaro e soci, reduci dalla doppia sconfitta con Bologna e Milan, che ha segnato l’addio alla Coppa Italia e quindi al Triplete, possono ancora rendere la stagione trionfale. Internews24.com - Inzaghi Inter, discorso alla squadra per ricompattare l’ambiente: «Il mister ha insistito su quel concetto…» Leggi su Internews24.com per: «Ilhasuconcetto.» Le ultime riportate dal Corriere dello SportCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sulle ultime in casa.LE PAROLE- «Orgoglio. E’ il tasto su cui ha scelto di “battere”ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo. Ieri mattina,Pinetina, prima di dare il viaseduta, il tecnico nerazzurro ha radunato i suoi uomini in mezzo al campo e ha suonato la carica in vista del match con la Roma, ma anche dili che seguiranno. Un mese, 7 partite, che nella speranza nerazzurra si possono tramutare in 8 (o anche 9.), in palio scudetto e Champions. Lautaro e soci, reduci ddoppia sconfitta con Bologna e Milan, che ha segnato l’addioCoppa Italia e quindi al Triplete, possono ancora rendere la stagione trionfale.

Inzaghi Inter, il discorso di ieri alla squadra insieme a Marotta ed Ausilio: c'è un chiaro messaggio relativo alle frasi di Mkhitaryan! - di RedazioneInzaghi Inter, il discorso di ieri alla squadra insieme a Marotta ed Ausilio: ecco su quali punti hanno battuto. I dettagli L'allenamento di ieri dell'Inter ad Appiano Gentile è stato l'occasione per l'ennesimo confronto tra Inzaghi, la società e gli stessi calciatori. Era importante analizzare cosa non aveva funzionato contro la Juve per ripartire subito a partire dalla sfida contro il Genoa.

Inzaghi, discorso alla squadra dopo Fiorentina-Inter: "Abbiamo sbagliato ma…" - Nelle ultime due uscite di Serie A l'Inter ha collezionato solamente un punto sui sei disponibili. L'aver scritto, letto e raccontato di questo come quasi un dramma rende ben chiara l'idea di cosa sia l'Inter in questo momento e di cosa sia riuscita a costruire negli ultimi anni. I nerazzurri hanno vissuto un'ultima settimana difficile, e adesso il ruolo di Simone Inzaghi sarà fondamentale non solo dal punto di vista tecnico e tattico, ma servirà quella marcia in più per infondere nuovamente fiducia e forza al gruppo, un processo che il tecnico piacentino ha già iniziato.

Inzaghi abbassa i toni dopo Fiorentina Inter: il discorso fatto alla squadra dopo il tonfo - di RedazioneInzaghi ha evitato toni alti dopo la sconfitta maturata in Fiorentina Inter: il tecnico nerazzurro si è espresso così con i suoi ragazzi «Abbiamo sbagliato ma niente alibi. Non siamo questi. Non si molla, forza» così Simone Inzaghi ha parlato negli spogliatoi dopo Fiorentina Inter, come ricostruito da Repubblica. LE PAROLE – «Il discorso di Simone Inzaghi al gruppo, all'indomani del tracollo di Firenze, si è inserito nella procedura abituale che il tecnico ha adoperato in stagione dopo ogni sconfitta.

