I volti dei fedeli e quelli dei leader mondiali al funerale di Papa Francesco

Papa Francesco in piazza San Pietro, a Roma. Sono arrivate oltre 160 delegazioni da tutto il mondo, fra i leader ci sono Donald Trump, Volodymyr Zelensky e Ursula von der Leyen, A partecipare alle esequie ci sono circa 200mila persone.

