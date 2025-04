A Venezia guerra delle moschee islamici ‘politici maiali’

Venezia specie in terraferma a Mestre, ha scelto per avere un luogo di culto. Il ‘manifesto’ è di un Imam che appoggia un’associazione, Ittihad, il cui rappresentante Abdullah Samrat, su Fb, ha associato la figura dei politici,. Imolaoggi.it - A Venezia guerra delle moschee, islamici: ‘politici maiali’ Leggi su Imolaoggi.it “La moschea sarà al centro della città”. E’ questo lo slogan che una parte dei bengalesi, numerosissimi aspecie in terraferma a Mestre, ha scelto per avere un luogo di culto. Il ‘manifesto’ è di un Imam che appoggia un’associazione, Ittihad, il cui rappresentante Abdullah Samrat, su Fb, ha associato la figura dei politici,.

Movida a Venezia, la guerra delle firme. Gli esercenti raccolgono 4mila sottoscrizioni: «I locali non hanno colpe» - VENEZIA - È battaglia tra chi vuole dormire di notte lontano da schiamazzi e l?Aepe (Associazione pubblici esercenti veneziani), che invece ritiene il diritto al lavoro sacrosanto.... 🔗ilgazzettino.it

Meloni e Vance a Roma: il secondo atto del dialogo con Trump per evitare la guerra commerciale - Oggi Roma diventa il palcoscenico di un incontro di alto livello tra la premier italiana Giorgia Meloni e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Questo appuntamento segue di appena un giorno il vertice tra Meloni e il presidente americano Donald Trump, avvenuto ieri nello Studio Ovale della Casa Bianca a Washington. L’incontro di oggi rappresenta una sorta di “secondo atto” di un dialogo strategico, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti, evitare una guerra commerciale tra USA e Unione Europea, e affrontare temi cruciali come la difesa e la cooperazione ... 🔗quotidiano.net

Legambiente sul piede di guerra: "No al polo logistico a Chiaruccia" - "No al polo logistico a Chiaruccia e alla trasformazione di suolo agricolo in area industriale". Legambiente, attraverso il circolo cittadino Idefix, si schiera dalla parte dei cittadini chiedendo "di sospendere l’iter per la modifica della destinazione urbanistica e di avviare un processo partecipato e trasparente per la valutazione dell’impatto ambientale, sanitario e socio economico del progetto". 🔗ilrestodelcarlino.it

La foto di Brugnaro accostata a quella di un maiale, l'attacco dell'imam: «Preghiera in strada finchè non avremo la moschea» - MESTRE - L’aria non è delle migliori. C’è la rabbia, anche giustificata, degli islamici di via Piave rimasti senza moschea nella quale ritrovarsi, e che da oggi - ... 🔗ilgazzettino.it

La sentenza: "Basta moschee abusive" - Lo ha deciso il Consiglio di Stato ribaltando le decisioni del Tar del Friuli Venezia ... moschee improvvisate. Una guerra condotta in un contesto urbano dove l'afflusso di lavoratori islamici ... 🔗msn.com

Bengalesi di Mestre, indagine dei carabinieri sulla guerra per i centri di preghiera - MESTRE - Frizioni per i centri di preghiera islamici e un tentativo di chiarimento che non è andato a buon fine, scongiurando invece che possa trattarsi di qualcosa legato alla loro terra di ... 🔗ilgazzettino.it