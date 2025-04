Pesistica sei atleti calabresi alle finali dei campionati assoluti di bench press e para powerlifting

powerlifting e para powerlifting calabrese sotto l’egida della Federazione italiana. Reggiotoday.it - Pesistica, sei atleti calabresi alle finali dei campionati assoluti di bench press e para powerlifting Leggi su Reggiotoday.it Le qualificazioni regionali svoltesi a Reggio Calabria lo scorso 13 aprile al Box Crossfit in viale Calabria, afferente alla Asd Rogolino’s Dreams Teams, hanno sancito l’ottimo stato di forma del movimento dicalabrese sotto l’egida della Federazione italiana.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Svizzera incredibile in Coppa Europa. Sei atleti nelle prime sei posizioni a Crans Montana. Nono Molteni - Clamoroso dominio svizzero nella discesa libera di Coppa Europa a Crans Montana. Semplicemente incredibile la prestazione della squadra elvetica, che ha piazzato sei atleti nelle prime sei posizioni con la vittoria di Livio Hiltbrand davanti al connazionale Sandro Manser (+0.33) e Gael Zulauf (+0.41). Quarto posto per Marco Kohler (+0.46), che ha preceduto i compagni di squadra Lenz Haechler (+0.73) e Christophe Torrent (+0. 🔗oasport.it

Seggiolino Bebeconfort Manga i-Fix: protezione TOP per tuo figlio quando sei in auto - Il seggiolino Bebeconfort Manga i-Fix rappresenta una scelta interessante per chi cerca un prodotto per l’auto capace di tenere in sicurezza il proprio bambino mentre si è alla guida. Non di meno, è disponibile su Amazon a un prezzo di 44,99€, beneficia di uno sconto di 5 € rispetto al prezzo iniziale, offrendo un'opzione competitiva per le famiglie attente al rapporto qualità-prezzo. Prendilo con questo mega sconto Seggiolino Bebeconfort Manga i-Fix, il top per la sicurezza in auto Progettato per bambini con altezza compresa tra 128 e 150 cm e peso tra 22 e 36 kg, questo seggiolino si ... 🔗quotidiano.net

Giornata di disagi per i cittadini: sei comuni di nuovo senz'acqua - Un'altra giornata di disagi per i cittadini di sei comuni della provincia pontina, di nuovo alle prese con uno stop idrico imposto da Acqualatina. A partire dalle 14 di oggi, mercoledì 2 aprile, l'acqua mancherà infatti a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Sezze e Terracina. La... 🔗latinatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pesistica, 8 atleti calabresi volano alle finali nazionali: ecco i qualificati; Otto atleti calabresi alle finali dei campionati italiani di discipline di “bench press” e di “para powerlifting”; Powerlifting e para powerlifting: otto calabresi volano alle finali nazionali; Qualificazioni campionati italiani juniores: brillano Abati, Briganti e Mangiarano. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pesistica, sei atleti calabresi alle finali dei campionati assoluti di bench press e para powerlifting - Qualificazioni regionali alle finali per il Campionato italiano. I nomi di tutti gli atleti, anche i paralimpici hanno conquistato la finale ... 🔗reggiotoday.it

Pesistica, 8 atleti calabresi volano alle finali nazionali: ecco i qualificati - La Calabria protagonista con otto atleti qualificati per i titoli italiani assoluti nelle finali a sei di Bench Press e di Para Powerlifting che si terranno il 24 e il 25 maggio a Roma ... 🔗quicosenza.it

Pesistica paralimpica (o Para PowerLifting) - La divisione degli atleti avviene per categorie di peso e genere. All’interno di questa guida, scopriamo la storia completa della pesistica paralimpica, quali sono le regole, quali persone con ... 🔗abilitychannel.tv