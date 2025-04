Michelle Pfeiffer in lacrime a Hollywood la dolcezza del marito David al suo fianco

Michelle Pfeiffer, leggenda vivente del cinema, ha ricevuto l’onore delle impronte al TCL Chinese Theatre di Hollywood. Un traguardo importante, celebrato tra abbracci sinceri, il sostegno affettuoso del marito David E. Kelley e lo sguardo orgoglioso di chi le vuole bene davvero.L’emozione di Michelle Pfeiffer tra lacrime e abbracciÈ un sogno che diventa realtà per Michelle Pfeiffer, che a 66 anni ha visto immortalare le sue mani e i suoi piedi al TCL Theater di Hollywood durante il TCM Classic Film Festival. Un momento storico e carico di significato, che l’iconica attrice di Scarface ha vissuto con le lacrime agli occhi, circondata dall’affetto delle persone più care. Al suo fianco, discreto ma presente, il marito David E. Dilei.it - Michelle Pfeiffer in lacrime a Hollywood: la dolcezza del marito David al suo fianco Leggi su Dilei.it Vederla con gli occhi lucidi, le mani tremanti e il cuore in mano è stato un momento che ha commosso tutti., leggenda vivente del cinema, ha ricevuto l’onore delle impronte al TCL Chinese Theatre di. Un traguardo importante, celebrato tra abbracci sinceri, il sostegno affettuoso delE. Kelley e lo sguardo orgoglioso di chi le vuole bene davvero.L’emozione ditrae abbracciÈ un sogno che diventa realtà per, che a 66 anni ha visto immortalare le sue mani e i suoi piedi al TCL Theater didurante il TCM Classic Film Festival. Un momento storico e carico di significato, che l’iconica attrice di Scarface ha vissuto con leagli occhi, circondata dall’affetto delle persone più care. Al suo, discreto ma presente, ilE.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lacrime per Luciana Littizzetto, lutto improvviso scuote tutti - Il lutto improvviso scuote tutti, compresa Luciana Littizzetto che offre un momento di grande sensibilità: i fans se ne sono accorti e hanno apprezzato molto il suo pensiero Subire un lutto è una bruttissima esperienza, che purtroppo nella vita prima o poi tutti vivono. E’ chiaro che ci sono delle morti più difficili da superare ... Leggi tutto L'articolo Lacrime per Luciana Littizzetto, lutto improvviso scuote tutti sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Valentina Barbieri imita Michelle Hunziker al GialappaShow: la reazione della conduttrice - La prima puntata del 2025 del GialappaShow ha offerto al pubblico nuovi momenti di spensieratezza e divertimento. Alle parodie ormai note dei di Stefano De Martino e Annalisa, adesso si è aggiunta anche quella di Michelle Hunziker, interpretata dalla talentuosa imitatrice Valentina Barbieri. Dopo... 🔗europa.today.it

Omicidio Michelle Causo, niente processo per il papà: la madre del killer lo aveva denunciato per stalking - Il padre di Michelle Causo non finirà a processo per stalking nei confronti della madre del killer della figlia. Il gup ha emesso la sentenza di non luogo a procedere, perché "il fatto non costituisce reato".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Michelle Pfeiffer in lacrime a Hollywood: la dolcezza del marito David al suo fianco; È morto Val Kilmer, da Top Gun a Batman e fino a Jim Morrison: addio all’attore con una carriera di…; Michelle Pfeiffer e Michael Douglas, anche i nonni fanno i supereroi; Mi chiamo Sam, 20 anni dopo non abbiamo ancora smesso di piangere. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Michelle Pfeiffer in lacrime a Hollywood: la dolcezza del marito David al suo fianco - Lacrime e sorrisi per Michelle Pfeiffer, celebrata a Hollywood. Il marito David ha condiviso ogni emozione, regalando al pubblico un momento tenerissimo ... 🔗dilei.it

Michelle Pfeiffer emozionata al TCL Chinese Theatre: il marito David E. Kelley le dimostra il suo amore - Michelle Pfeiffer riceve l'onore delle impronte al TCL Chinese Theatre di Hollywood, accompagnata dal marito David E. Kelley e dalle amiche Elle e Dakota Fanning, in un emozionante tributo alla sua ca ... 🔗ecodelcinema.com

Michelle Pfeiffer explains why she 'disappeared' from Hollywood - In the '80s and early '90s, Michelle Pfeiffer was everywhere in Hollywood, thanks to her raw talent and versatility. And it all started with her role opposite Al Pacino in 1983's "Scarface." ... 🔗businessinsider.in