Calciomercato tutti i motivi per cui il Milan vuole tenere Álex Jiménez

Álex Jiménez è diventato interamente del Milan nel Calciomercato estivo 2024, ma i 'Blancos' possono riprenderselo con 9 milioni di euro

Calciomercato, tutti i motivi che spingono Donnarumma verso l'Inter - Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG ed ex Milan, potrebbe finire all'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato. Ecco spiegato perché

Calciomercato Juve, mezza squadra a rischio in caso di mancata qualificazione alla Champions: chi è in bilico, tutti i nomi - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, mezza squadra a rischio in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League: ecco chi è in bilico, tutti i nomi La Juve continua la propria marcia alla conquista del quarto posto, che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione della Champions League. In caso di mancata qualificazione, però, mezza squadra sarebbe a rischio cessione. Secondo la Gazzetta dello Sport tra questi giocatori troviamo Perin, Renato Veiga, Gatti, Savona, Cambiaso, Douglas Luiz, McKennie, Vlahovic, Kolo Muani, Conceicao, Mbangula.

Calciomercato Milan, non si molla Arda Guler: il piano. Ecco tutti i dettagli - Il Milan sarebbe ancora sulle tracce di Arda Guler e avrebbe anche un piano per strapparlo al Real Madrid: ecco tutti i dettagli

Nuove soluzioni e non solo: tutti i motivi per cui l'Inter vuole Raspadori - Sta diventando un cavallo di battaglia di TuttoSport. Il quotidiano torinese insiste ormai da giorni sul possibile affondo dell'Inter su Giacomo Raspadori. L'attaccante potrebbe lasciare Napoli a fine ...

Roma e Ancelotti: tutti i motivi per cui Ranieri può scegliere proprio l'allenatore del Real Madrid - Diversi i nomi che circolano ma ce n'è uno che si staglia su tutti: quello di Carlo Ancelotti ... allenatore con cui Ranieri ha ottimi rapporti, per voltare pagina e rilanciarsi con un profilo ...

Calciomercato Milan, chi al posto di Maignan? Tre ipotesi - Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ...