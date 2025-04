Visitato in quattro ospedali muore 45enne

Sono stati iscritti nel registro degli indagati due dei medici che hanno seguito il paziente durante la sua odissea

Muore di setticemia a 45 anni: era stato visitato in quattro ospedali del Napoletano - Deceduto a soli 45 anni per una probabile setticemia dopo una via Crucis durata oltre due mesi, innumerevoli accessi e visite in vari presidi ospedalieri conclusesi con le diagnosi più disparate per giustificare i problemi e dolori di cui soffriva. La pm della Procura di Napoli, Federica D’Amodio, ha aperto un procedimento per l’ipotesi di omicidio colposo in ambito sanitario per accertare le... 🔗feedpress.me

Muore di setticemia a 45 anni: era stato visitato in quattro ospedali - Deceduto a soli 45 anni per una probabile setticemia dopo una via Crucis durata oltre due mesi, innumerevoli accessi e visite in vari presidi ospedalieri conclusesi con le diagnosi più disparate per giustificare i problemi e dolori di cui soffriva. La pm della Procura di Napoli, Federica D’Amodio, ha aperto un procedimento per l’ipotesi di omicidio colposo in ambito sanitario per accertare le... 🔗feedpress.me

Morto a 13 anni dopo il morso di una zecca. I ricoveri in quattro ospedali, i dubbi sui medici: l’indagine per omicidio - Almeno quattro ospedali lombardi avrebbero sottovalutato i sintomi che accusava Lorenzo Bertocchi, il ragazzino bresciano di 13 anni morto domenica 9 marzo, un anno e mezzo dopo essere stato morso da una zecca ad agosto 2023. Questa una delle ipotesi al vaglio della procura di Genova, che ha aperto un fascicolo di inchiesta – al momento a carico di ignoti – per omicidio colposo. La pm Francesca Rombolà ha disposto l’autopsia del giovane che militava nell’Atletica Rezzato. 🔗open.online

