Isola dei Famosi 2025 caos dietro le quinte rissa sfiorata tra naufraghi

Isola dei Famosi 2025 che già emergono i primi gossip infuocati. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, durante lo shooting fotografico di presentazione del cast si sarebbe sfiorata una vera e propria rissa tra due concorrenti. Il motivo? La lotta per il centro dell’inquadratura durante le foto ufficiali. Un inizio davvero scoppiettante per il reality di Canale 5.Isola dei Famosi: la tensione esplode dietro le quinte dello shootingDurante le foto ufficiali della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, due naufraghi avrebbero avuto un duro scontro per contendersi il posto più visibile davanti agli obiettivi. “Mi hai rubato l’inquadratura” sarebbe stato uno degli insulti volati. Una lite sfiorata, dunque, che fa già pregustare scintille una volta approdati in Honduras. Anticipazionitv.it - Isola dei Famosi 2025, caos dietro le quinte: rissa sfiorata tra naufraghi Leggi su Anticipazionitv.it Non è ancora iniziata ufficialmente l’deiche già emergono i primi gossip infuocati. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, durante lo shooting fotografico di presentazione del cast si sarebbeuna vera e propriatra due concorrenti. Il motivo? La lotta per il centro dell’inquadratura durante le foto ufficiali. Un inizio davvero scoppiettante per il reality di Canale 5.dei: la tensione esplodeledello shootingDurante le foto ufficiali della nuova edizione de L’dei, dueavrebbero avuto un duro scontro per contendersi il posto più visibile davanti agli obiettivi. “Mi hai rubato l’inquadratura” sarebbe stato uno degli insulti volati. Una lite, dunque, che fa già pregustare scintille una volta approdati in Honduras.

