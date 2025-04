CIAO FRANCESCO L ultimo addio al Papa venuto dalla fine del mondo San Pietro stracolma di fedeli e leader

ultimo saluto a Papa FRANCESCO, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo", è arrivato e piazza San Pietro, dove alle 10 è previsto l'inizio delle solenni esequie, è stracolma di fedeli e leader di tutti i Paesi del mondo. Jorge Mario Bergoglio viene oggi omaggiato come pastore e discepolo di Cristo capace di aprire la Chiesa a tutti e di ascoltare gli ultimi. Presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno reso omaggio al Papa dentro la basilica di San Pietro, così come il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il principe inglese William e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno raggiunto il cuore del Vaticano. Iltempo.it - CIAO FRANCESCO L'ultimo addio al Papa "venuto dalla fine del mondo": San Pietro stracolma di fedeli e leader Leggi su Iltempo.it Il giorno dell'saluto a, il Pontefice "del", è arrivato e piazza San, dove alle 10 è previsto l'inizio delle solenni esequie, èdidi tutti i Paesi del. Jorge Mario Bergoglio viene oggi omaggiato come pastore e discepolo di Cristo capace di aprire la Chiesa a tutti e di ascoltare gli ultimi. Presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte hanno reso omaggio aldentro la basilica di San, così come il presidente Usa Donald Trump e la moglie Melania. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il principe inglese William e il primo ministro britannico Keir Starmer hanno raggiunto il cuore del Vaticano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Celebrazioni in silenzio: "Bella Ciao è canto di pace un omaggio a Francesco" - Un 25 Aprile in silenzio. Fa discutere a Romano di Lombardia il provvedimento del sindaco Gianfranco Gafforelli che vieta a canti, inno e accompagnamenti musicali durante le celebrazioni di oggi. Ha motivato la decisione con il rispetto delle disposizioni ministeriali sul lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco, i cui funerali si terranno sabato a Roma. Niente banda musicale, niente inni della Resistenza e, soprattutto, niente “Bella Ciao“, la canzone simbolo dei partigiani. 🔗ilgiorno.it

"Addio arrivederci ciao" di Francesco Spiedo - La vita di S. langue in una città, sempre la stessa, percorsa dalle persone, sempre le stesse, con l’unico conforto degli amici, vivace e rumorosa presenza molesta solo ai vicini, anche questi ultimi sempre gli stessi con le loro vite incomprensibili. Così, S., protagonista della novella di Francesco Spiedo, di punto in bianco una serata spiazza gli amici, anche G., la più intima, annunciando che se ne andrà. 🔗ilfoglio.it

Ciao Francesco: il Papa è morto. Bergoglio si è spento ieri a Santa Marta - «Certifico che Sua Santità Francesco, Jorge Mario Bergoglio, nato a Buenos Aires, in Argentina, il 17 dicembre 1936, residente nella Città del Vaticano, Cittadino Vaticano, è deceduto alle ore 7.35 del giorno 21/04/2025 nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta (Città del Vaticano) per: Ictus Cerebrale, Coma, Collasso cardiocircolatorio irreversibile». Con queste parole, messe nero su bianco nel certificato ufficiale della morte di Papa Francesco firmato dal professor Andrea Arcangeli, direttore del Dipartimento di Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano e reso noto poco ... 🔗iltempo.it

Approfondimenti da altre fonti

Ciao Francesco, la corsa dei robot, castori operai: 5 news spiegate ai bimbi; Ciao Francesco: domani l'ultimo saluto a Segato; Ciao Francesco, il Papa venuto dalla periferia del mondo; La morte di Papa Francesco: l’addio dei quotidiani italiani al Pontefice degli ultimi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ciao Francesco, la corsa dei robot, castori operai: 5 news spiegate ai bimbi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Francesco e Bella ciao nelle piazze, il 25 aprile sfida la sobrietà - Le piazze del 25 aprile sfidano l'invito alla sobrietà e celebrano gli ottant'anni della Liberazione cantando Bella ciao, nonostante il divieto di alcuni comuni, e portando in corteo l'immagine di ... 🔗ansa.it

Il concerto regalato. Bella ciao alla Scala: "È la festa di tutti" - L’ottantesimo della Liberazione a Milano finisce con la Scala che canta Bella ciao, due volte con staffetta dei direttori Francesco Muraca (che con la sinistra dirige pure il battimani del pubblico) e ... 🔗msn.com