protesi al seno, nella speranza che l’intervento di chirurgia estetica l’avrebbe fatta sentire più a suo agio con se stessa. Adesso Abby Squires, 37 anni, ha scoperto che l’impianto nel suo corpo potrebbe causarle una forma di cancro “rara e molto grave”. Nel 2019, infatti, alcune specifiche protesi sono state ritirate globalmente dal mercato proprio perché ritenute pericolose. Il rischio è di dover far fronte a a un linfoma legato alle protesi al seno che colpisce alcune cellule del sangue. Stando al Daily Mail, il sistema sanitario nazionale non esegue l’operazione gratuitamente e, se Squires volesse rimuovere l’impianto, costerebbe 10.000 sterline (quasi 12.000 euro). “È una situazione piuttosto spaventosa. Potenzialmente ho una bomba a orologeria – ha dichiarato –. Ilfattoquotidiano.it - “Ho una bomba a orologeria. Le mie protesi al seno potrebbero farmi venire il cancro, ma il sistema sanitario UK non le rimuove”: lo rivela Abby Squires Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nel 2009 ha pagato 5.000 sterline (quasi 5900 euro) per delleal, nella speranza che l’intervento di chirurgia estetica l’avrebbe fatta sentire più a suo agio con se stessa. Adesso, 37 anni, ha scoperto che l’impianto nel suo corpo potrebbe causarle una forma di“rara e molto grave”. Nel 2019, infatti, alcune specifichesono state ritirate globalmente dal mercato proprio perché ritenute pericolose. Il rischio è di dover far fronte a a un linfoma legato allealche colpisce alcune cellule del sangue. Stando al Daily Mail, ilnazionale non esegue l’operazione gratuitamente e, sevolessere l’impianto, costerebbe 10.000 sterline (quasi 12.000 euro). “È una situazione piuttosto spaventosa. Potenzialmente ho una– ha dichiarato –.

