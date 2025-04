Corteo funebre di Papa Francesco migliaia di fedeli lungo il percorso verso Santa Maria Maggiore

migliaia di fedeli sono già posizionati lungo il percorso che effettuerà il Corteo funebre di Papa Francesco al termine delle esequie diretto alla basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. E' la stima che emerge dal Centro per la Gestione della Sicurezza dell'evento della Questura di Roma. Dai monitor della sala operativa della Questura si vedono fedeli dietro le transenne in diversi punti del tragitto di sei chilometri che attraverserà le strade del centro. Quotidiano.net - Corteo funebre di Papa Francesco: migliaia di fedeli lungo il percorso verso Santa Maria Maggiore Leggi su Quotidiano.net disono già posizionatiilche effettuerà ildial termine delle esequie diretto alla basilica diper la tumulazione. E' la stima che emerge dal Centro per la Gestione della Sicurezza dell'evento della Questura di Roma. Dai monitor della sala operativa della Questura si vedonodietro le transenne in diversi punti del tragitto di sei chilometri che attraverserà le strade del centro.

