Gaza Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra 8220Pronti a 5 anni di tregua8221

Hamas si dice pronto a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a firmare una tregua di cinque anni in cambio della fine della guerra. Una proposta che arriva mentre l'Onu denuncia il collasso umanitario nella Striscia e il bilancio delle vittime continua a salire. Leggi su Fanpage.it si dice pronto a liberaregliisraeliani e a firmare una tregua di cinquein. Una proposta che arriva mentre l'Onu denuncia il collasso umanitario nella Striscia e il bilancio delle vittime continua a salire.

Hamas propone a Israele il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio di una tregua permanente a Gaza - Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem: "Siamo pronti per una seconda fase in cui i detenuti verranno liberati tutti insieme, ma solo a condizione di un accordo che garantisca una cessazione permanente delle ostilità e il ritiro totale delle forze di occupazione".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Israele spegne l'elettricità a Gaza, Hamas: "Ricatto inaccettabile", inviato Usa: "L'Organizzazione propone tregua da 5 a 10 anni con disarmo" - Al via in Qatar i negoziati per la fase due della tregua Israele ha spento l'elettricità a Gaza e Hamas ha definito la decisione un "ricatto inaccettabile". Intanto oggi, lunedì 10 marzo 2023, inizieranno in Qatar i negoziati per la fase due della tregua. Sostegno dall'Italia, Germania, Franc 🔗ilgiornaleditalia.it

Hamas propone di cedere il controllo di Gaza ma non rinuncia alle armi. Netanyahu prende tempo e intanto martella la Striscia - Nonostante i bombardamenti israeliani proseguano incessantemente nella Striscia di Gaza, con un bilancio quotidiano di morti e feriti, in modo del tutto inaspettato torna a riaccendersi la speranza di un cessate il fuoco tra Hamas e Israele. Le delegazioni delle due parti si trovano attualmente al Cairo, in Egitto, dove — secondo quanto riferito dalla BBC — i mediatori qatarini ed egiziani hanno presentato una nuova proposta di tregua. 🔗lanotiziagiornale.it

