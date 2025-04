L arrivo di Mattarella e Meloni ai funerali di Papa Francesco

Meloni è arrivata in piazza San Pietro per il funerale di Papa Francesco. Tailleur nero, la premier ha salutato il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nelle immagini anche l'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul sagrato di San Pietro, dove si svolgerà la cerimonia. Il Capo dello Stato all'interno nella basilica si è inoltre fermato in raccoglimento per qualche istante davanti alla bara del pontefice. Quotidiano.net - L'arrivo di Mattarella e Meloni ai funerali di Papa Francesco Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - La premier Giorgiaè arrivata in piazza San Pietro per il funerale di. Tailleur nero, la premier ha salutato il presidente della Camera Lorenzo Fontana e i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Nelle immagini anche l'del presidente della Repubblica, Sergio, sul sagrato di San Pietro, dove si svolgerà la cerimonia. Il Capo dello Stato all'interno nella basilica si è inoltre fermato in raccoglimento per qualche istante davanti alla bara del pontefice.

Approfondimenti da altre fonti

Giappone, l’arrivo di Sergio Mattarella a Hiroshima - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Hiroshima, terza ed ultima tappa della sua visita di Stato in Giappone. Proveniente con un treno veloce da Kyoto dove ha visitato il tempio buddista To-ji, il programma del capo dello Stato prevede la visita al Memoriale e al Museo della pace. Quindi l’appuntamento alla sede della Nihon Hidankyo, l’associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari, che l’anno scorso ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. 🔗lapresse.it

Giornata dell'Unità Nazionale, l'arrivo del Presidente Mattarella all'Altare della Patria - (Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2025 In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale si è tenuta la consueta cerimonia presso l'Altare della Patria dell'omaggio al Milite Ignoto da parte del Presidente della Repubblica e delle altre principali cariche dello Stato. Il Capo dello Stato è arrivato al Vittoriano insieme al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Ad attenderlo la premier Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Giappone, l'arrivo di Sergio Mattarella a Hiroshima - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato ad Hiroshima, terza ed ultima tappa della sua visita di Stato in Giappone. Proveniente con un treno veloce da Kyoto dove ha visitato il tempio buddista To-ji, il programma del capo dello Stato prevede la visita al Memoriale e al Museo della pace. Quindi l'appuntamento alla sede della Nihon Hidankyo, l'associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari, che l'anno scorso ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. 🔗liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

L'arrivo di Mattarella e Meloni ai funerali di Papa Francesco; L'arrivo di Mattarella e Meloni ai funerali di Papa Francesco; 25 aprile. Mattarella: È sempre tempo di Resistenza, valori sempre attuali; Funerali Papa Francesco oggi live: il feretro arriva in piazza San Pietro, il mondo saluta il Pontefice. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L'arrivo di Mattarella e Meloni ai funerali di Papa Francesco - Roma, 26 apr. (askanews) - La premier Giorgia Meloni è arrivata in piazza San Pietro per il funerale di Papa Francesco. Tailleur nero, la premier ha salutato il presidente della Camera Lorenzo Fontana ... 🔗libero.it

Papa Francesco, l’arrivo di Meloni che entra in chiesa, i saluti del governo – Video - La premier, dopo l'arrivo in piazza, è entrata nella chiesa per salutare i celebranti L'articolo Papa Francesco, l’arrivo di Meloni che entra in chiesa, i saluti del governo – Video proviene da Open. 🔗msn.com

Papa Francesco funerali, Trump e Melania in raccoglimento davanti alla bara di Bergoglio, Mattarella e Meloni a San Pietro: tutti i leader in piazza - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato uno dei primi leader mondiali arrivato in piazza San Pietro (insieme alla moglie Jill Biden) per i funerali ... 🔗ilmattino.it