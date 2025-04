Funerali di Papa Francesco tutti i capi di Stato e i reali presenti a Roma

Papa Francesco riunisce una delle più ampie rappresentanze internazionali degli ultimi decenni. Da ogni angolo del mondo, oltre 150 delegazioni ufficiali raggiungono Roma per rendere omaggio a un Pontefice che, con il suo magistero, ha attraversato confini religiosi e culturali. Numerosi capi di Stato e di governo prendono parte alla cerimonia: dalla Casa Bianca arriva Donald Trump, confermato Zelensky, mentre dall’America Latina — terra d’origine del Pontefice — arrivano i leader di Argentina, Brasile, Messico e Cile.Non mancano le famiglie reali, simbolo della continuità istituzionale in Europa e nel mondo: sono presenti i sovrani di Spagna e Belgio, rappresentanti delle case regnanti di Gran Bretagna, Olanda, Svezia e Lussemburgo, insieme a delegazioni reali provenienti dal Medio Oriente. Panorama.it - Funerali di Papa Francesco: tutti i capi di Stato e i reali presenti a Roma Leggi su Panorama.it Il funerale diriunisce una delle più ampie rappresentanze internazionali degli ultimi decenni. Da ogni angolo del mondo, oltre 150 delegazioni ufficiali raggiungonoper rendere omaggio a un Pontefice che, con il suo magistero, ha attraversato confini religiosi e culturali. Numerosidie di governo prendono parte alla cerimonia: dalla Casa Bianca arriva Donald Trump, confermato Zelensky, mentre dall’America Latina — terra d’origine del Pontefice — arrivano i leader di Argentina, Brasile, Messico e Cile.Non mancano le famiglie, simbolo della continuità istituzionale in Europa e nel mondo: sonoi sovrani di Spagna e Belgio, rappresentanti delle case regnanti di Gran Bretagna, Olanda, Svezia e Lussemburgo, insieme a delegazioniprovenienti dal Medio Oriente.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali papa Francesco, la task force della polizia locale. In campo oltre 2mila agenti - La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila... 🔗romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, quanto costano i funerali? L'addio low cost da un milione e mezzo (come voleva Bergoglio). Tut; I funerali di Papa Francesco - La diretta da Piazza San Pietro; Funerali Papa Francesco, tutti in fila verso San Pietro, folla ai varchi; Funerali Papa Francesco, tutto pronto in Piazza San Pietro. FOTO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Funerali di Papa Francesco, a Roma anche Zelensky. Fedeli in coda dall'alba. Trump: "Vedrò Meloni" | Diretta - Oggi nella Capitale ci sarà la maggior concentrazione di capi di Stato, di governo e di monarchi per i funerali di Papa Francesco ... 🔗msn.com

Papa Francesco funerali, Trump e Melania in raccoglimento davanti alla bara di Bergoglio, Mattarella e Meloni a San Pietro: tutti i leader in piazza - L'ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato uno dei primi leader mondiali arrivato in piazza San Pietro (insieme alla moglie Jill Biden) per i funerali ... 🔗ilmattino.it

Funerali Papa Francesco, palinsesti stravolti: dove seguirli e come cambia la programmazione in tv - Oggi alle 10, in diretta da San Pietro, si terranno le esequie del Santo Padre: ecco su quali reti vederle e come cambiano i palinsesti Tv. 🔗libero.it