Cagliari infortunio Mina nulla da fare per il rientro nella 34a giornata I possibili tempi di recupero

infortunio Mina, il giocatore colombiano del Cagliari ha messo una partita nel mirino. Vi segnaliamo i possibili tempi di recupero del classe 94? L’infortunio di Yerry Mina potrebbe far calare il sipario sulla sua stagione 2024-2025 ma non è ancora detto, infatti lo staff medico del Cagliari vuole fare un tentativo! Gli esami svolti dal . Calcionews24.com - Cagliari, infortunio Mina: nulla da fare per il rientro nella 34a giornata! I possibili tempi di recupero Leggi su Calcionews24.com , il giocatore colombiano delha messo una partita nel mirino. Vi segnaliamo ididel classe 94? L’di Yerrypotrebbe far calare il sipario sulla sua stagione 2024-2025 ma non è ancora detto, infatti lo staff medico delvuoleun tentativo! Gli esami svolti dal .

Cagliari, ansia per le condizioni di Mina dopo l’infortunio: il difensore sarà a disposizione contro il Verona? Le ultime - Cagliari, ansia per le condizioni di Yerry Mina: il difensore colombiano sarà a disposizione contro il Verona? Le ultime in casa rossoblù La sconfitta casalinga del Cagliari contro la Fiorentina ha avuto ripercussioni non solo sulla classifica, ma anche sull’infermeria rossoblù. A destare maggiore preoccupazione è l’infortunio di Yerry Mina, costretto a lasciare il campo […] 🔗calcionews24.com

Cagliari, infortunio shock di Yerry Mina: il difensore sardo si è fatto male firmando degli autografi - Il difensore del Cagliari Yerry Mina si è infortunato durante l’ultimo incontro con i tifosi della Colombia: i dettagli Il giocatore del Cagliari Yerry Mina, durante l’ultimo incontro con i tifosi della Colombia ha subito un infortunio a dir poco sorprendente. Secondo quanto riportato dal quotidiano colombiano El Tiempo nell’edizione odierna, il difensore avrebbe riportato […] 🔗calcionews24.com

Cagliari, infortunio per Mina: le condizioni - Durante la sfida fra Cagliari e Fiorentina, Yerri Mina è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema muscolare... 🔗calciomercato.com

Infortunio Mina, nulla da fare verso la sfida della 34a giornata! I possibili tempi di recupero - Infortunio Mina, il giocatore colombiano del Cagliari ha messo una partita nel mirino. Vi segnaliamo i possibili tempi di recupero del classe 94' Gli esami svolti dal difensore sudamericano hanno evid ... 🔗cagliarinews24.com

Infortunio Mina, forfait in arrivo per il difensore del Cagliari! Le sue condizioni - Infortunio Mina, il giocatore colombiano del Cagliari non ci sarà contro per la partita contro l’Hellas Verona: ecco quando potrebbe tornare Un fastidioso infortunio ha tolto dai giochi Yerry Mina alm ... 🔗cagliarinews24.com

Cagliari, infortunio Mina: arrivano brutte notizie dalla seduta odierna! Le condizioni del difensore - Infortunio Mina, il centrale colombiano del Cagliari ha riportato una problematica muscolare nella partita di ieri: l’esito degli esami svolti Uscito dal campo al 40' della partita contro la Fiorentin ... 🔗calcionews24.com