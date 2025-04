Papa breve incontro Zelensky Trump prima del funerale

Trump, e quello ucraino, Volodymyr Zelensky, si sono incontrati prima del funerale di Papa Francesco. Lo riporta Sky News Uk citando fonti vaticane secondo cui i due avrebbero concordato di rivedersi più tardi, dopo le esequie.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Manovre di avvicinamento tra von der Leyen e Trump: l’Ue non esclude «un breve incontro» dopo il funerale del Papa - Non c’è nulla di confermato «al momento» e lo scopo del viaggio a Roma di Ursula von der Leyen sabato «è davvero il funerale di Papa Francesco». Ma a Bruxelles non si esclude comunque che in quella occasione possa esserci un contatto tra la presidente della Commissione Ue e Donald Trump. A dirlo è stata la portavoce capo Paula Pinho, durante un briefing con la stampa. «Stiamo valutando la possibilità di incontrarci», ha spiegato, chiarendo che per ora si tratta solo di un’ipotesi. 🔗secoloditalia.it

La preghiera del Papa per un bimbo spezzino: "Quante emozioni in quel breve incontro" - Pochi istanti, uno sguardo e le parole di benedizione per un bambino bisognoso di cure: tanto è bastato per lasciare una carica di emozioni in chi ha vissuto quel fugace incontro con Papa Francesco e adesso, a un anno di distanza da quel giorno, lo ricordo con profonda commozione e affetto. Nell’estate del 2024 Nicola Carozza (vice direttore di Confartigianato Spezia) ha partecipato alle Settimane sociali di Trieste in qualità di delegato diocesano; nel corso della kermesse nella città giuliana sono stati affrontati numerosi argomenti di varia natura, dall’agricoltura, all’impresa e sviluppo ... 🔗lanazione.it

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

