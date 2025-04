Schianto mortale muore a 26 anni Christian Cantiello

Christian Cantiello, barman di 26 anni di Santa Maria Capua Vetere.Il ragazzo, figlio di un'infermiera dell'ospedale Melorio, era in sella al suo scooter Kawasaki insieme alla fidanzata, una ragazza di 24 anni. Per cause ancora da accertare, Christian ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una recinzione e precipitando in un fossato.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Caserta, che hanno recuperato il corpo del giovane, e due ambulanze della Rianimativa 118 di Caserta. Purtroppo per Christian non c'è stato nulla da fare: il suo cuore si è fermato prima ancora di poter essere soccorso.

