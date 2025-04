Chieti nel tempo – mostra iconografica di una città che cambia

Chieti, sarà inaugurata la mostra iconografica "Chieti nel tempo": un affascinante percorso che racconta la trasformazione urbanistica della città attraverso immagini d'epoca e confronti fotografici. Lunedì 28 aprile, alle ore 19, presso la sede di Art Abruzzo in via Tabassi a Chieti, sarà inaugurata la mostra "Chieti nel tempo": un affascinante percorso che racconta la trasformazione urbanistica della città attraverso immagini d'epoca e confronti fotografici.

