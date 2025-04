Funerali Papa Francesco 150mila fedeli L’omaggio di Trump a Bergoglio arrivati Meloni e Mattarella Chiusa la piazza – La diretta

Papa Francesco con le esequie solenni in piazza San Pietro, iniziate alle ore 10. Migliaia di fedeli, si sono radunati per partecipare al rito funebre del Pontefice argentino, che ha voluto un funerale sobrio e semplificato. Il corpo di Bergoglio è stato esposto direttamente nella bara, senza catafalco, e la sepoltura avverrà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, come da indicazioni nel testamento. Alla cerimonia partecipano numerose delegazioni internazionali, tra cui i presidenti degli Stati Uniti, Donald Trump, della Francia, Emmanuel Macron, del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, giunto a Roma nonostante gli impegni militari. Avrà il posto d’onore la delegazione proveniente dall’Argentina, terra d’origine del Pontefice, guidata dal presidente Javier Milei, accompagnato dalla sorella Karina, che ricopre il ruolo di segretaria generale della Presidenza. Leggi su Open.online Oggi, sabato 26 aprile 2025, Roma rende l’ultimo saluto acon le esequie solenni inSan Pietro, iniziate alle ore 10. Migliaia di, si sono radunati per partecipare al rito funebre del Pontefice argentino, che ha voluto un funerale sobrio e semplificato. Il corpo diè stato espostomente nella bara, senza catafalco, e la sepoltura avverrà nella Basilica di Santa Maria Maggiore, come da indicazioni nel testamento. Alla cerimonia partecipano numerose delegazioni internazionali, tra cui i presidenti degli Stati Uniti, Donald, della Francia, Emmanuel Macron, del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, giunto a Roma nonostante gli impegni militari. Avrà il posto d’onore la delegazione proveniente dall’Argentina, terra d’origine del Pontefice, guidata dal presidente Javier Milei, accompagnato dalla sorella Karina, che ricopre il ruolo di segretaria generale della Presidenza.

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali papa Francesco, la task force della polizia locale. In campo oltre 2mila agenti - La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila... 🔗romatoday.it

Funerali Papa Francesco, la diretta - Sono in corso i funerali di Papà Francesco, morto lunedì scorso a 88 anni a causa di un ictus. La messa esequiale è celebrata sul sagrato della basilica San Pietro in Vaticano, presieduta dal cardinal ... 🔗tpi.it

Funerali di Papa Francesco, già 140mila persone a San Pietro. DIRETTA - Ieri sera a San Pietro il rito della chiusura della bara, presenti anche i familiari del Pontefice. I funerali solenni inizieranno alle 10. Poi il corteo funebre per il centro di Roma. In campo quattr ... 🔗tg24.sky.it

Chusi gli ingressi a piazza San Pietro: più di 150mila in Vaticano per salutare Papa Francesco - Gli accessi a piazza San Pietro sono stati chiusi, da mercoledì più di 150mila persone hanno reso omaggio a Bergoglio. Sabato sono attesi i funerali con 170 delegazioni internazionali e migliaia di pe ... 🔗msn.com