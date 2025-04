Piazza San Pietro gremita per i funerali di Papa Francesco arrivati in migliaia

arrivati in migliaia già dalle prime ore della mattina i fedeli in Piazza San Pietro per assistere ai funerali di Papa Francesco. La Piazza è piena e continuano ad arrivare persone in attesa dell'inizio della cerimonia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Piazza San Pietro gremita per i funerali di Papa Francesco, arrivati in migliaia Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Vaticano, 26 aprile 2025 Sonoingià dalle prime ore della mattina i fedeli inSanper assistere aidi. Laè piena e continuano ad arrivare persone in attesa dell'inizio della cerimonia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

