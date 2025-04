Trump e Zelensky si sono visti prima del funerale

Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati prima del funerale di Papa Francesco, secondo quanto riferito a Sky News da fonti vaticane. I due hanno anche concordato di incontrarsi più tardi oggi dopo il funerale, hanno aggiunto le fonti. Quotidiano.net - Trump e Zelensky si sono visti prima del funerale Leggi su Quotidiano.net Donalde Volodymyrsiincontratideldi Papa Francesco, secondo quanto riferito a Sky News da fonti vaticane. I due hanno anche concordato di incontrarsi più tardi oggi dopo il, hanno aggiunto le fonti.

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Cosa voglio riconoscere agli Usa. Sono pronto a firmare": Zelensky, resa totale a Trump? - Dopo lo showdown, dopo la rissa nello Studio Ovale, dopo essere stato cacciato da Donald Trump e dopo aver già parlato a caldo - spiegando di non aver nulla di cui scusarsi ma ringraziando gli Stati Uniti e il presidente - ecco che torna a parlare Volodymyr Zelensky, il premier di un'Ucraina sempre più all'angolo dopo quanto accaduto alla vigilia. Insultato dal Cremlino, dopo che lo stesso Trump ha aggiunto che a suo giudizio l'ucraino non vole la fine della guerra, ecco che Zelensky afferma: "L'aiuto dell'America è stato fondamentale per aiutarci a sopravvivere, e voglio riconoscerlo. 🔗liberoquotidiano.it

Ucraina, Zelensky annuncia: “Sentirò oggi Trump per sapere cosa si sono detti con Putin. Ma non faremo concessioni territoriali alla Russia” - Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha annunciato l’intenzione di tenere un colloquio telefonico con Donald Trump per saperne di più sulla telefonata intercorsa ieri tra il l’inquilino della Casa bianca e il leader della Russia, Vladimir Putin, ribadendo però che Kiev non intende fare concessioni territoriali a Mosca. “Oggi avrò un colloquio con il presidente Trump”, ha detto Zelensky durante una conferenza stampa tenuta a Helsinki a margine del suo incontro con il presidente della Finlandia, Alexander Stubb. 🔗tpi.it

Ucraina, la svolta di Zelensky: “Sono pronto a dimettermi per la pace, come mi ha chiesto Trump” - La possibile svolta sul fronte orientale arriva nel pomeriggio, senza preavviso. Volodymyr Zelensky va in conferenza stampa e annuncia potrebbe lasciare la presidenza in cambio della “pace in Ucraina o dell’ingresso” del Paese “nella Nato”. Parole che pesano, alla vigilia del terzo anniversario della guerra, che la Russia ha intenzione di festeggiare da vincitrice e l’Ucraina da aggredita. Il presidente ucraino, messo alle strette dai diktat di Putin, sembra aprire la porta a uno “scambio” tra la sua carica e una trattativa che garantisca davvero il suo popolo. 🔗secoloditalia.it

