Tregozzano dove anche organico ha visto di tutto

Tregozzano, dopo l’introduzione della raccolta porta a porta, è emersa con chiarezza l’inciviltà di molti cittadini. Nell’unico bidone dell’organico sono stati ritrovati rifiuti di ogni genere, dai sacchetti di plastica agli elettrodomestici. Un comportamento che non solo vanifica gli sforzi. Arezzonotizie.it - Tregozzano, dove anche l'organico ha visto di tutto! Leggi su Arezzonotizie.it , dopo l’introduzione della raccolta porta a porta, è emersa con chiarezza l’inciviltà di molti cittadini. Nell’unico bidone dell’sono stati ritrovati rifiuti di ogni genere, dai sacchetti di plastica agli elettrodomestici. Un comportamento che non solo vanifica gli sforzi.

