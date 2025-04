GPS valutazione servizio militare cosa dice il Consiglio di Stato Sentenza

Consiglio di Stato ha stabilito che il servizio militare di leva deve essere riconosciuto nella valutazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), anche se svolto al di fuori di un contratto attivo. La decisione rappresenta un passo significativo per i docenti, respingendo l’appello del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I dettagli della Sentenza . GPS, valutazione servizio militare: cosa dice il Consiglio di Stato Sentenza Scuolalink. Scuolalink.it - GPS, valutazione servizio militare: cosa dice il Consiglio di Stato [Sentenza] Leggi su Scuolalink.it Ildiha stabilito che ildi leva deve essere riconosciuto nelladelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), anche se svolto al di fuori di un contratto attivo. La decisione rappresenta un passo significativo per i docenti, respingendo l’appello del Ministero dell’Istruzione e del Merito. I dettagli della. GPS,ildiScuolalink.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mobilità e graduatoria di istituto 25/26 assunti GPS e straordinario bis: servizio anno a tempo determinato. Come si valuta - Le assunzioni da GPS sostegno I fascia e concorso straordinario bis sono effettuate con nomina finalizzata al ruolo, quindi dapprima a tempo determinato. Come si valuta l'a.s. con contratto al 31/08 (a tempo determinato). L'articolo Mobilità e graduatoria di istituto 25/26 assunti GPS e straordinario bis: servizio anno a tempo determinato. Come si valuta sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2025: perdita della continuità di servizio e valutazione del punteggio - La continuità di servizio è un elemento fondamentale nella mobilità del personale docente e ATA, influenzando direttamente il punteggio attribuito nelle domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra. La normativa vigente stabilisce criteri specifici per il mantenimento o la perdita di tale continuità, con implicazioni significative per chi accetta incarichi a tempo determinato o cambia […] The post Mobilità docenti 2025: perdita della continuità di servizio e valutazione del punteggio first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Il servizio militare vale sempre nelle GPS: il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero. Quali conseguenze per i docenti [SENTENZA] - Il servizio militare è riconosciuto ai fini delle GPS, anche se non svolto in costanza di nomina: il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero, confermando la decisione del TAR Lazio. Il ricorso era stato originariamente presentato da un docente a cui era stato negato il punteggio relativo al servizio di leva, in base all’art. 15 dell’OM 88/2024. L'articolo Il servizio militare vale sempre nelle GPS: il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero. 🔗orizzontescuola.it

Se ne parla anche su altri siti

Il servizio militare vale sempre nelle GPS: il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero. Quali conseguenze per i docenti [SENTENZA]; Il Consiglio di Stato riconosce la valutane del servizio militare nelle GPS. La sentenza; Graduatorie GPS, docenti ottengono il riconoscimento dal TAR Lazio di 12 punti per il servizio militare; Compilazione domanda Gps 2024, servizio militare: va riconosciuto a tutti gli effetti o solo se prestato in costanza di nomina?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il servizio militare vale sempre nelle GPS: il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero. Quali conseguenze per i docenti [SENTENZA] - Il servizio militare è riconosciuto ai fini delle GPS, anche se non svolto in costanza di nomina: il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero. 🔗orizzontescuola.it

Il periodo di servizio militare è una contribuzione figurativa utile per determinare il diritto e la misura del trattamento pensionistico. - Lo svolgimento del servizio ... del servizio militare per gli iscritti a forme di previdenza esclusive o sostitutive dell'AGO. Per il pubblico impiego, in particolare, la valutazione dei servizi ... 🔗pensionioggi.it

Servizio militare obbligatorio o volontario, ecco le proposte in stand by in Parlamento - Tornando alla Camera, sul tema di un ritorno al servizio militare - ma di tipo volontario - si trova in fase di assegnazione la proposta firmata dal meloniano Edmondo Cirielli. Un testo di 'delega ... 🔗msn.com