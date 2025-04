Addio a papa Francesco la diretta

papa Francesco. Alle 10 in punto, il suono delle campane ha dato il via alle solenni esequie, mentre oltre 160 delegazioni ufficiali provenienti da ogni angolo del pianeta prendevano posto tra la gente comune, testimoniando l'universalità dell'affetto e della gratitudine verso il pontefice scomparso.Già dalle prime ore dell'alba, Via della Conciliazione si era trasformata in un fiume umano in lento movimento verso la piazza. Per l'ultimo viaggio terreno di Jorge Mario Bergoglio, il Vaticano ha scelto un mezzo che parla della sua storia e della sua semplicità. A trasportare il feretro sarà una ex papamobile, già utilizzata da papa Francesco durante un suo viaggio in Oriente. Leggi su Caffeinamagazine.it Una folla immensa, composta da capi di Stato, rappresentanti delle più grandi istituzioni mondiali, semplici fedeli, senzatetto e migranti, si è radunata questa mattina in Piazza San Pietro per l'ultimo saluto a. Alle 10 in punto, il suono delle campane ha dato il via alle solenni esequie, mentre oltre 160 delegazioni ufficiali provenienti da ogni angolo del pianeta prendevano posto tra la gente comune, testimoniando l'universalità dell'affetto e della gratitudine verso il pontefice scomparso.Già dalle prime ore dell'alba, Via della Conciliazione si era trasformata in un fiume umano in lento movimento verso la piazza. Per l'ultimo viaggio terreno di Jorge Mario Bergoglio, il Vaticano ha scelto un mezzo che parla della sua storia e della sua semplicità. A trasportare il feretro sarà una exmobile, già utilizzata dadurante un suo viaggio in Oriente.

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio Papa Francesco: lascia segnali di umanità, pensieri eterni, esempi di solidarietà - Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e […] 🔗lifeandnews.it

Addio a Papa Francesco, il vescovo Melillo: “Portiamo avanti il suo sogno di una Chiesa in uscita” - L’Irpinia si stringe nel silenzio sacro della preghiera. Come a Roma, così anche qui, nella basilica cattedrale di Ariano Irpino, gremita di fedeli, si è celebrata la messa di suffragio per papa Francesco. Una folla composta, venuta soprattutto dalla gente comune, ha riempito ogni angolo del... 🔗avellinotoday.it

L'addio a Papa Francesco. Già 140mila fedeli in piazza San Pietro. La diretta - AGI - Un'unica, lunghissima, coda si snoda lungo via della Conciliazione. Tutto pronto per il funerale del Santo Padre, l'afflusso dei fedeli a San Pietro è già consistente e ai varchi delle vie later ... 🔗msn.com

Addio a Papa Francesco, i funerali in Piazza San Pietro in diretta - Funerali di Papa Francesco, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutti gli aggiornamenti sulle esequie in Piazza San Pietro. 🔗panorama.it

Come vedere i funerali di Papa Francesco in diretta tv e streaming - I potenti del mondo, ma anche la gente comune, senzatetto, migranti. Alle 10 in Piazza San Pietro ci sarà l'addio a papa Francesco alla presenza di oltre 160 delegazioni da tutto il ... 🔗ilmattino.it