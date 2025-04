Torino coppia uccisa dal vicino di casa col coltello da sub chi sono le vittime

Torino), ha ucciso con un coltello da sub una giovane coppia di vicini di casa e poi si è tolto la vita con la stessa arma. Le vittime sono Chiara Spatola, ventottenne che lavorava come operaia, e Simone Sorrentino, magazziniere di 23 anni; mentre, il killer era un camionista di 34 anni, pregiudicato. In base alle prime testimonianze date ai carabinieri della stazione di None e della compagnia di Pinerolo, che indagano sul duplice omicidio e suicidio, tra la coppia – che stava per trasferirsi a Rivalta Torinese - e l'omicida in passato ci sarebbero già state delle frizioni e delle liti. Secondo quanto riportato invece da La Stampa, il movente del duplice omicidio e del suicidio potrebbe risiedere nel comportamento persecutorio che Longo avrebbe messo in atto per mesi nei confronti di Chiara Spatola. Tg24.sky.it - Torino, coppia uccisa dal vicino di casa col coltello da sub: chi sono le vittime Leggi su Tg24.sky.it In queste ore proseguono le indagini per capire cosa possa avere scatenato la furia omicida di Andrea Longo, che l'altra sera, a Volvera (), ha ucciso con unda sub una giovanedi vicini die poi si è tolto la vita con la stessa arma. LeChiara Spatola, ventottenne che lavorava come operaia, e Simone Sorrentino, magazziniere di 23 anni; mentre, il killer era un camionista di 34 anni, pregiudicato. In base alle prime testimonianze date ai carabinieri della stazione di None e della compagnia di Pinerolo, che indagano sul duplice omicidio e suicidio, tra la– che stava per trasferirsi a Rivalta Torinese - e l'omicida in passato ci sarebbero già state delle frizioni e delle liti. Secondo quanto riportato invece da La Stampa, il movente del duplice omicidio e del suicidio potrebbe risiedere nel comportamento persecutorio che Longo avrebbe messo in atto per mesi nei confronti di Chiara Spatola.

