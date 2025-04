Moto2 Oncu si impone anche nella FP2 a Jerez Celestino Vietti terzo

Oncu continua ad essere grande protagonista nella Moto2 a Jerez de La Frontera, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP della Spagna, quinto atto del Motomondiale 2025 riservato alla classe mediana. Ennesima prova di grande consistenza per il turco, il quale è intenzionato ad incidere anche in occasioni delle qualifiche del pomeriggio.Nello specifico il centauro in sella alla Red Bull KTM Ajo ha stampato un tempo di 1:39.564, rifilando 0.551 alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP di Manuel Gonzalez, piazzatosi al secondo posto davanti ad un Celestino Vietti in grande crescita. L’Italiano n forza alla Beta Tools SpeedRS Team, seppur con una caduta all’ultimo giro, si è ben comportato ottenendo un gap di +0.607. Da segnalare poi il quarto posto di Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO) con+0. Oasport.it - Moto2: Oncu si impone anche nella FP2 a Jerez, Celestino Vietti terzo! Leggi su Oasport.it Denizcontinua ad essere grande protagonistade La Frontera, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP della Spagna, quinto atto del Motomondiale 2025 riservato alla classe mediana. Ennesima prova di grande consistenza per il turco, il quale è intenzionato ad inciderein occasioni delle qualifiche del pomeriggio.Nello specifico il centauro in sella alla Red Bull KTM Ajo ha stampato un tempo di 1:39.564, rifilando 0.551 alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP di Manuel Gonzalez, piazzatosi al secondo posto davanti ad unin grande crescita. L’Italiano n forza alla Beta Tools SpeedRS Team, seppur con una caduta all’ultimo giro, si è ben comportato ottenendo un gap di +0.607. Da segnalare poi il quarto posto di Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO) con+0.

