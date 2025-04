Squash i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre 9 azzurri a Breslavia

Breslavia, in Polonia, per gli Europei a squadre 2025 di Squash, in programma dal 30 aprile al 3 maggio: in programma i tornei femminili e quelli maschili di 1a e 2a divisione: l’Italia sarà in gara con entrambe le formazioni in seconda divisione.Nel settore maschile l’Italia è stata sorteggiata nella Pool B, con Paesi Bassi, Polonia e Norvegia, mentre nel comparto femminile le azzurre giocheranno nella Pool A, con Paesi Bassi, Norvegia e Romania. Il direttore generale Davide Babini ha diramato l’elenco dei nove convocati per la manifestazione.Le quattro azzurre chiamate sono Beatrice Filippi, Monica Menegozzi, Flavia Miceli e Cristina Tartarone, mentre i cinque italiani convocati sono Filippo Conti, Daniele e Simone De Bartolomeo, Lorenzo Staurengo ed Omar Zaki Masoud.Squash, Cristina Tartarone conquista gli Open di RotterdamI convocati dell’ItaliaSquadra femminile– Beatrice Filippi (A. Oasport.it - Squash, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre: 9 azzurri a Breslavia Leggi su Oasport.it Tutto pronto a, in Polonia, per gli2025 di, in programma dal 30 aprile al 3 maggio: in programma i tornei femminili e quelli maschili di 1a e 2a divisione: l’Italia sarà in gara con entrambe le formazioni in seconda divisione.Nel settore maschile l’Italia è stata sorteggiata nella Pool B, con Paesi Bassi, Polonia e Norvegia, mentre nel comparto femminile le azzurre giocheranno nella Pool A, con Paesi Bassi, Norvegia e Romania. Il direttore generale Davide Babini ha diramato l’elenco dei noveper la manifestazione.Le quattro azzurre chiamate sono Beatrice Filippi, Monica Menegozzi, Flavia Miceli e Cristina Tartarone, mentre i cinque italianisono Filippo Conti, Daniele e Simone De Bartolomeo, Lorenzo Staurengo ed Omar Zaki Masoud., Cristina Tartarone conquista gli Open di RotterdamISquadra femminile– Beatrice Filippi (A.

Su questo argomento da altre fonti

Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per Auburndale: 12 azzurri al debutto stagionale in Coppa del Mondo - Archiviata una brillante stagione indoor, la Nazionale italiana di tiro con l’arco volta pagina e si appresta ad affrontare da martedì 8 a domenica 14 aprile il primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025. Sarà Auburndale (Florida, Stati Uniti) ad ospitare la tappa inaugurale del circuito maggiore, che torna protagonista per l’inizio di un nuovo ciclo olimpico. Il movimento azzurro, reduce da un’edizione dei Giochi Olimpici priva di medaglie, vuole cominciare positivamente il percorso verso Los Angeles 2028 e va a caccia di riscontri incoraggianti nelle prossime prove di World ... 🔗oasport.it

Snowboard, i convocati dell’Italia per il doppio PGS di Krynica: Bormolini vicino alla Sfera di Cristallo - Dopo la parentesi nordamericana di Val St. Come, la Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard alpino torna in Europa per le ultime due tappe della stagione (prima dei Mondiali in Engadina). Questo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 marzo, andrà in scena un doppio appuntamento di gigante parallelo sulle nevi polacche di Krynica in attesa del PSL conclusivo previsto a Winterberg il 15 marzo. Osservato speciale in casa Italia il leader della classifica generale Maurizio Bormolini, che deve gestire un vantaggio di 133 punti sull’austriaco Andreas Prommegger e 167 sul bulgaro Radoslav Yankov (primo ... 🔗oasport.it

Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per il Raw Air: tre azzurri al via della doppia tappa norvegese - Archiviati i Campionati Mondiali di Trondheim, torna protagonista nei prossimi giorni la Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci con la doppia tappa norvegese del Raw Air Tournament. Il primo atto si svolgerà giovedì 13 marzo sul trampolino grande HS134 di Oslo, mentre a seguire ci si sposterà da venerdì 14 a domenica 16 marzo sul trampolino di volo di Vikersund. L’Italia si presenterà al via della kermesse scandinava con tre atleti (due donne e un uomo), per cercare di alzare l’asticella dopo un Mondiale non esaltante ma più o meno in linea con il livello espresso in stagione tra ... 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mondiali di padel a Doha: i convocati dell'Italia; Cresce l’attesa per i Giochi Europei 2023: i convocati dell’Italia; Squash, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre: 9 azzurri a Breslavia; Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei di corsa su strada: Nadia Battocletti prova una nuova avventura. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Squash, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre: 9 azzurri a Breslavia - Tutto pronto a Breslavia, in Polonia, per gli Europei a squadre 2025 di squash, in programma dal 30 aprile al 3 maggio: in programma i tornei femminili e ... 🔗oasport.it

Lotta, i convocati dell’Italia per gli Europei: 13 azzurri in gara a Bratislava, assente Chamizo - Tra poco meno di due settimane prenderanno il via i Campionati Europei di lotta 2025, primo grande evento internazionale della stagione post-olimpica che si terrà a Bratislava da lunedì 7 a ... 🔗oasport.it

Euro 2024: ecco i 26 convocati dell'Italia - (ANSA) - ROMA, 06 GIU - Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, ha diramato la lista ufficiale dei 26 convocati per l'Europeo 2024 in Germania. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain ... 🔗msn.com