Trump in Vaticano Incontrerò Meloni e pochi altri Prima del funerale il vertice con Zelensky

Zelensky si sarebbero incontrati in Vaticano poco Prima dell'inizio dei funerali, per poi concordare un secondo incontro più tardiL'articolo Trump in Vaticano: “Incontrerò Meloni e pochi altri”. Prima del funerale il vertice con Zelensky proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Trump in Vaticano: “Incontrerò Meloni e pochi altri”. Prima del funerale il vertice con Zelensky Leggi su Ildifforme.it Fonti vaticane, come riporta Sky News, avrebbero confermato che il presidente Usa e Volodymyrsi sarebbero incontrati inpocodell'inizio dei funerali, per poi concordare un secondo incontro più tardiL'articoloin: “”.delilconproviene da Il Difforme.

Su questo argomento da altre fonti

Trump in Vaticano: “Incontrerò Meloni e pochi altri. Sarebbe irrispettoso”. Il saluto al feretro del Papa - Il presidente USA è presente alle esequie di Papa Francesco e coglierà l’occasione per un incontro con la premier italiana. “Era un uomo buono, l’ho incontrato due volte. Fantastico", ha dichiarato parlando del Pontefice L'articolo Trump in Vaticano: “Incontrerò Meloni e pochi altri. Sarebbe irrispettoso”. Il saluto al feretro del Papa proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

La lista dei 15 papabili che circola in Vaticano dopo l’audio di Bergoglio: 5 italiani, pochi conservatori, il peso della Chiesa europea, i pro e anti Trump – i nomi - Ventisette secondi che hanno cambiato per sempre la storia del pontificato di Papa Francesco. Dopo ventuno giorni di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, il 6 marzo Bergoglio ha rotto il silenzio mediatico, in cui era insolitamente avvolto fin dall’inizio della degenza, con un breve audio in spagnolo per ringraziare tutti coloro che, dal 14 febbraio, stanno pregando per lui. 🔗ilfattoquotidiano.it

Papa Francesco, sabato i funerali: attese 200mila persone a Roma. Zelensky: “Vorrei incontrare Trump in Vaticano” - Dal principe William d’Inghilterra alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dal presidente francese Emmanuel Macron a quello argentino Javier Milei. Reali, capi di Stato e di governo da tutto il mondo sono attesi sabato a Roma per i funerali di Papa Francesco, un maxi-evento a cui, secondo le autorità, parteciperanno oltre duecentomila persone e circa 170 delegazioni straniere. 🔗ilfattoquotidiano.it