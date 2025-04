Funerali Papa Francesco Trump atterra in Italia e spiazza tutti le sue parole

Funerali Papa Francesco, Trump atterra in Italia e spiazza tutti: le sue parole – È atterrato a Fiumicino poco prima della mezzanotte, venerdì 25 aprile, accompagnato dalla moglie Melania e da una delegazione ristretta. Donald Trump è arrivato a Roma per rendere omaggio a Papa Francesco, partecipando alle esequie solenni in programma oggi in Piazza San Pietro. Il presidente tornato alla guida degli Stati Uniti dopo la recente rielezione, ha scelto di alloggiare a Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore americano nel cuore della capitale Italiana. ( dopo le foto) Funerali Papa Francesco, Trump atterra in Italia e spiazza tutti: le sue paroleLo sbarco notturno e il protocollo blindatissimo hanno lasciato pochi spiragli ai curiosi, ma i riflettori si sono subito accesi sulle sue parole, rilasciate ai giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo transatlantico. Tvzap.it - Funerali Papa Francesco, Trump atterra in Italia e spiazza tutti: le sue parole Leggi su Tvzap.it in: le sue– Èto a Fiumicino poco prima della mezzanotte, venerdì 25 aprile, accompagnato dalla moglie Melania e da una delegazione ristretta. Donaldè arrivato a Roma per rendere omaggio a, partecipando alle esequie solenni in programma oggi in Piazza San Pietro. Il presidente tornato alla guida degli Stati Uniti dopo la recente rielezione, ha scelto di alloggiare a Villa Taverna, la residenza dell’ambasciatore americano nel cuore della capitalena. ( dopo le foto)in: le sueLo sbarco notturno e il protocollo blindatissimo hanno lasciato pochi spiragli ai curiosi, ma i riflettori si sono subito accesi sulle sue, rilasciate ai giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo transatlantico.

