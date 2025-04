Il Napoli Futsal cade in trasferta vince la L84

Napoli Futsal al rientro dalla sosta: gli azzurri cadono a Leinì, dove vince per 5-3 la L84. Al rientro dalla sosta il Napoli cade a Leinì, vince per 5-3 la L84. Dopo un primo tempo sottotono, chiuso sul 3-1 per i padroni di casa, gli azzurri nella ripresa agguantano il .

Serie A: il Napoli cade a Como, 2-1 - 14.26 Il Napoli cade a Como e consegna la vetta solitaria all'Inter. Avvio con svarioni su ambo i fronti.Sul retropassaggio Rrahmani non s'intende con Meret, è autogol (7'). Kempf si addormenta sul passaggio di Da Cunha, Raspadori ringrazia e pareggia (17'). Napoli pericoloso con Billing, ma il 1° tempo non ha grandi sussulti. Como più intraprendente nella ripresa,ma l'occasionissima capita a McTominay, servito da Raspadori: Butez prodigioso. 🔗servizitelevideo.rai.it

La Bricobros Rari Nantes Arechi cade alla Scandone: Gls Napoli Lions vince 9-7 - Tempo di lettura: < 1 minutoBattuta d’arresto esterna per la Bricobros Rari Nantes Arechi che nella 14 giornata della regular season del girone sud campionato maschile di A2 di pallanuoto è stata sconfitta alla piscina Scandone dal Gls Napoli Lions con il punteggio di 9-7. Anche stavolta la maggiore esperienza dei ragazzi di Andrea Scotti Galletta ha avuto la meglio sul settebello del presidente Elena Gallo che potuto contenere i partenopei fin quando ha potuto. 🔗anteprima24.it

Napoli Futsal, bottino pieno nel derby contro la Sandro Abate - Il Napoli Futsal si riscatta subito espugnando il PalaDelMauro, dove gli azzurri si impongono 4-5 contro la Sandro Abate. Pronto riscatto per il Napoli Futsal, gli azzurri espugnano il PalaDelMauro vincendo 4-5 contro la Sandro Abate. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato sul punteggio di 1-1, nella ripresa i partenopei prima si portano sul doppio […] 🔗2anews.it

Napoli Futsal, dopo 20 gare termina l’imbattibilità: ad Aversa passa il Petrarca - Il Napoli Futsal, orfano di Bolo per squalifica e di J. Salas, cade in casa per la prima volta in stagione ... Prossimo appuntamento martedì 1° aprile alle ore 20.30 in trasferta ad Avellino contro la ... 🔗2anews.it

NAPOLI FUTSAL - Rush finale di regular season, su Sky il big match contro la L84, Colini: “Vogliamo consolidare la classifica” - Ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, domani (venerdì) alle ore 20.30 si giocherà L84-Napoli Futsal. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport al canale 251. Dopo una lunga sosta, do ... 🔗napolimagazine.com