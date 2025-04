Papa Francesco chi è in realtà Giovanni lui scorterà la bara al funerale

Papa Francesco: Giovanni, il custode dell’ultimo viaggio – «Essere lì, accanto a lui, sarà come toccare il cielo. È un onore immenso per me accompagnarlo fino alla fine». Con una voce carica d’emozione, Giovanni racconta cosa significhi per lui questo momento. Gli occhi, velati da un dolore antico, brillano ora di una luce nuova. «È un privilegio essere stato scelto tra quei quaranta poveri che lui voleva al suo fianco». Saranno proprio i dimenticati, come desiderava Papa Francesco, ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Giovanni, 56 anni, originario di Palermo, parla con orgoglio della sua «Sicilia». Da giovane si trasferì a Roma, ma oggi si muove lentamente, appoggiandosi a una stampella, a causa delle conseguenze di un ictus. Vive a Palazzo Migliori, un ex hotel di lusso trasformato da Papa Francesco in un rifugio per i senzatetto. Thesocialpost.it - Papa Francesco, chi è in realtà Giovanni: lui scorterà la bara al funerale Leggi su Thesocialpost.it , il custode dell’ultimo viaggio – «Essere lì, accanto a lui, sarà come toccare il cielo. È un onore immenso per me accompagnarlo fino alla fine». Con una voce carica d’emozione,racconta cosa significhi per lui questo momento. Gli occhi, velati da un dolore antico, brillano ora di una luce nuova. «È un privilegio essere stato scelto tra quei quaranta poveri che lui voleva al suo fianco». Saranno proprio i dimenticati, come desiderava, ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio., 56 anni, originario di Palermo, parla con orgoglio della sua «Sicilia». Da giovane si trasferì a Roma, ma oggi si muove lentamente, appoggiandosi a una stampella, a causa delle conseguenze di un ictus. Vive a Palazzo Migliori, un ex hotel di lusso trasformato dain un rifugio per i senzatetto.

