Papa Francesco i funerali in diretta ultimo saluto

ultimo addio a Papa Francesco. Stamani alle 10 si terranno nella Basilica di San Pietro i funerali del Pontefice. Previste delegazioni di 166 Paesi diversi, con in testa l'Argentina, paese d'origine di Papa Bergoglio, e l'Italia. Sarà anche una giornata importante per la diplomazia internazionale: incontri e faccia a faccia tra i leader non sono formalmente in agenda, ma nulla può essere escluso. Il presidente americano Donald Trump saluterà la premier italiana Giorgia Meloni. Ore 9.46 - Trump arrivato a San PietroIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Lo si apprende dalla Questura di Roma. Il corteo di auto e' stato scortato dalle forze dell'ordine, da cecchini e da un elicottero. Le fasi del trasferimento sono state seguite dai monitor dal centro per la gestione della sicurezza dell'evento della Sala Operativa. Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, i funerali in diretta: l'ultimo saluto Leggi su Liberoquotidiano.it Il mondo si prepara per l'addio a. Stamani alle 10 si terranno nella Basilica di San Pietro idel Pontefice. Previste delegazioni di 166 Paesi diversi, con in testa l'Argentina, paese d'origine diBergoglio, e l'Italia. Sarà anche una giornata importante per la diplomazia internazionale: incontri e faccia a faccia tra i leader non sono formalmente in agenda, ma nulla può essere escluso. Il presidente americano Donald Trump saluterà la premier italiana Giorgia Meloni. Ore 9.46 - Trump arrivato a San PietroIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto San Pietro per idi. Lo si apprende dalla Questura di Roma. Il corteo di auto e' stato scortato dalle forze dell'ordine, da cecchini e da un elicottero. Le fasi del trasferimento sono state seguite dai monitor dal centro per la gestione della sicurezza dell'evento della Sala Operativa.

Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali papa Francesco, la task force della polizia locale. In campo oltre 2mila agenti - La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila... 🔗romatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'ultimo saluto a Papa Francesco, i funerali alle 10. Già 140 mila fedeli in Piazza San Pietro; I funerali di Papa Francesco in diretta | Iniziata la cerimonia: lungo applauso alla bara, portata a spalla nella piazza. L'incontro fra Trump e Zelensky in Vaticano; La diretta streaming del funerale di papa Francesco; Funerali di Papa Francesco, già 140mila persone a San Pietro. DIRETTA. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali di Papa Francesco, già 140mila persone a San Pietro. DIRETTA - Ieri sera a San Pietro il rito della chiusura della bara, presenti anche i familiari del Pontefice. I funerali solenni inizieranno alle 10. Poi il corteo funebre per il centro di Roma. In campo quattr ... 🔗tg24.sky.it

Funerali Papa Francesco, la diretta - Sono in corso i funerali di Papà Francesco, morto lunedì scorso a 88 anni a causa di un ictus. La messa esequiale è celebrata sul sagrato della basilica San Pietro in Vaticano, presieduta dal cardinal ... 🔗tpi.it

La diretta dei funerali di Papa Francesco, i grandi del mondo in San Pietro: Zelensky e Trump a Roma - Attese oltre 160 delegazioni, 12 sovrani regnanti, due principi ereditari, 52 capi di Stato e 14 capi di governo. Occhi puntati sul possibile bilaterale tra il tycoon e il presidente ucraino ... 🔗quotidiano.net