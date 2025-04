Calciomercato Juventus nuove conferme è lui il primo obiettivo per l’attacco Svelato il piano del club bianconero Ultimissime

Calciomercato Juventus, è lui il primo obiettivo per l’attacco! Svelato il piano del club bianconero: tutti gli aggiornamentiSecondo quanto riferito da Tuttosport, Victor Osimhen resta il primo nome nella lista del Calciomercato Juventus per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Tuttavia, l’affare con il Napoli rimane in salita per costo del cartellino ed anche per l’ingaggio del centravanti. In casa bianconera si valutano così anche tre alternative di livello: David del Lille, che è in scadenza di contratto, Retegui dell’Atalanta e Delap dell’Ipswich Town. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, nuove conferme: è lui il primo obiettivo per l’attacco! Svelato il piano del club bianconero. Ultimissime Leggi su Juventusnews24.com , è lui ilperildel: tutti gli aggiornamentiSecondo quanto riferito da Tuttosport, Victor Osimhen resta ilnome nella lista delper rinforzarein vista della prossima stagione. Tuttavia, l’affare con il Napoli rimane in salita per costo del cartellino ed anche per l’ingaggio del centravanti. In casa bianconera si valutano così anche tre alternative di livello: David del Lille, che è in scadenza di contratto, Retegui dell’Atalanta e Delap dell’Ipswich Town. .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del calciomercato estivo. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Osimhen Juventus, arrivano nuove conferme! La rivelazione in vista del prossimo giugno e del mercato estivo. Ultime Niccolò Ceccarini, a Radio Bianconera, ha parlato anche di calciomercato Juve. Le dichiarazioni sull’attacco del futuro per i bianconeri ed in particolare sul nome di Osimhen. OSIMHEN – «Ieri sera una notizia ce l’ha data Giuntoli quando ha ammesso che la Juventus ha intenzione di sedersi al tavolo con il Paris Saint-Germain per riscattare Kolo Muani. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, arrivano nuove conferme: un bianconero è sempre più in bilico! Cosa filtra sul suo futuro - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, un bianconero è sempre più a rischio: possibile addio al termine della stagione Nicolò Schira, su X, ha fatto il punto anche sul futuro di Francisco Conceicao, con il calciomercato Juve che deve ancora decidere sull’eventuale conferma dal Porto. Ora il riscatto non è più così scontato come poteva essere fino a qualche settimana fa: il suo futuro in bianconero è in dubbio, con diversi club di Premier League che sarebbero già sulle sue tracce. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Sudakov Juventus, piovono conferme: è partito l’assalto al gioiellino dello Shakhtar Donetsk! Cosa sappiamo ad oggi - Sudakov Juventus, piovono conferme: è partito l’assalto al gioiellino che si sta mettendo in mostra con lo Shakhtar Donetsk! Cosa sappiamo ad oggi Piovono conferme sull’interesse del calciomercato Juv ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, conferme su Lookman: “Accadrà al 100% questa cosa” - Calciomercato Juventus, conferme su Ademola Lookman: “Accadrà al 100% questa cosa”. Le ultimissime notizie sulla squadra bianconera ... 🔗jmania.it

Osimhen Juve, il bomber nigeriano è il sogno per l’attacco della prossima stagione! Nuove conferme sull’obiettivo dei bianconeri - Osimhen Juve, è il sogno per l’attacco! La rivelazione in vista della prossima estate. Gli aggiornamenti Gianluigi Longari, su Sportitalia.com, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato Juv ... 🔗juventusnews24.com