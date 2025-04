Scontri del 25 aprile Desirò Lo Russo è il sindaco di Torino non il leader di Askatasuna

aprile. Questa volta ad attaccare il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è Claudio Desirò. Torinotoday.it - Scontri del 25 aprile, Desirò: “Lo Russo è il sindaco di Torino, non il leader di Askatasuna” Leggi su Torinotoday.it All’indomani delle celebrazioni per la festa della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo non si placano le polemiche per quanto accaduto sia prima della consueta fiaccolata del 24, sia durante il 25. Questa volta ad attaccare ildi, Stefano Lo, è Claudio

Se ne parla anche su altri siti

Festa della Liberazione, scontri e tensione alla fiaccolata del 25 Aprile a Torino - Tensioni prima dell'inizio della fiaccolata del 25 Aprile a Torino e scontri alla fine dell’evento. Alla partenza del corteo in piazza Arbarello sono arrivati una ventina di esponenti radicali con bandiere di Ucraina, Europa e Italia, guidati dal consigliere comunale Silvio Viale con cravatta... 🔗torinotoday.it

Corteo 25 aprile, scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo per il 25 aprile partito da campo San Giacomo poco prima delle 9. Le tensioni tra le parti si sono verificate all'altezza del civico 81 di via dell'Istria dove i manifestanti del collettivo Burjana sono stati fermati per evitare il... 🔗triesteprima.it

Scontri a Torino per il 25 aprile - 22.15 Scontri in piazza Castello a Torino al termine della fiaccolata organizzata dalla Città per il 25 Aprile. I componenti dello spezzone 'antagonista' del corteo,composto da autonomi, attivisti dei centri sociali e di movimenti filopalestinesi,hanno rimosso le transenne e sono saliti sul palco.C'è stato anche un contatto con le forze dell'ordine che hanno risposto con le manganellate. Gli antagonisti avevano anche esposto uno striscione con la scritta'Resistenza contro guerra,riarmo e genocidio' e contestato il sindaco di Torino. 🔗servizitelevideo.rai.it