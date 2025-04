La base jumper è scomparsa nel nulla ricerche in corso

base jumper straniera, di circa 50 anni, risulta dispersa da venerdì 25 aprile nella zona di Dro.A dare l'allarme sono stati gli amici. Bresciatoday.it - La base jumper è scomparsa nel nulla: ricerche in corso Leggi su Bresciatoday.it Era arrivata nell'Alto Garda per lanciarsi dal Monte Brento, ma di lei si sono perse le tracce prima ancora che qualcuno potesse vederla spiccare il volo. Unastraniera, di circa 50 anni, risulta dispersa da venerdì 25 aprile nella zona di Dro.A dare l'allarme sono stati gli amici.

