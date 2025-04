Come si scioglie la riserva nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 2025 Pillole di Question Time

Question Time del 23 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata discussa una Questione importante relativa alla gestione delle graduatorie. Un focus particolare è stato posto sulla procedura di scioglimento della riserva per i candidati che hanno conseguito il titolo dichiarato.L'articolo Come si scioglie la riserva nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 2025? Pillole di Question Time . Leggi su Orizzontescuola.it Neldel 23 aprilesu OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è stata discussa unae importante relativagestione delle graduatorie. Un focus particolare è stato posto sulla procedura di scioglimento dellaper i candidati che hanno conseguito il titolo dichiarato.L'articolosilaGPSdi

