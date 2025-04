L abbraccio di Roma al suo vescovo le immagini aeree in diretta VIDEO

Roma e del mondo a Papa Francesco. I funerali a San Pietro e il corteo funebre fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, luogo scelto da Jorge Mario Bergoglio per la sua sepoltura: ecco le immagini che arrivano in diretta dall'elicottero della polizia di Stato. Iltempo.it - L'abbraccio di Roma al suo vescovo: le immagini aeree in diretta | VIDEO Leggi su Iltempo.it L'ultimo saluto die del mondo a Papa Francesco. I funerali a San Pietro e il corteo funebre fino alla basilica di Santa Maria Maggiore, luogo scelto da Jorge Mario Bergoglio per la sua sepoltura: ecco leche arrivano indall'elicottero della polizia di Stato.

