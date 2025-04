Papa Francesco Trump rende omaggio al feretro Melania in abito da lutto con veletta nera VIDEO

Trump e la moglie Melania hanno osservato un momento di raccoglimento davanti al feretro di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro Affaritaliani.it - Papa Francesco, Trump rende omaggio al feretro: Melania in abito da lutto con veletta nera | VIDEO Leggi su Affaritaliani.it Donalde la mogliehanno osservato un momento di raccoglimento davanti aldinella Basilica di San Pietro

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky - Saranno tanti i leader che arriveranno a Roma per i funerali di Papa Francesco, da Trump a Macron a Zelensky. Servizio di Fabio Bolzetta The post Papa Francesco, ai funerai i leader del mondo. Da Trump a Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Papa Francesco tra morte e dimissioni: Trump fa già pressioni sul successore - Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma dalla mattina di venerdì 14 febbraio 2025 per una infezione polimicrobica alle vie respiratorie. Il che gli ha impedito anche il tradizionale Angelus di domenica scorsa. Il Pontefice non avrebbe voluto ricoverarsi per continuare le sue attività, ma dinanzi all’insistenza dei medici ha ceduto. L’ultimo bollettino ufficiale […] L'articolo Papa Francesco tra morte e dimissioni: Trump fa già pressioni sul successore proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗lucascialo.it

Funerali di Papa Francesco: da Trump a Zelensky, ecco chi ci sarà - Sono in programma sabato 26 aprile alle 10 del mattino sul sagrato della basilica di San Pietro le solenni esequie di papa Bergoglio. Arrivano di giorno in giorno le conferme delle presenze di leader mondiali e personalità religiose 🔗vanityfair.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Francesco, Trump rende omaggio al feretro: Melania in abito da lutto con veletta nera | VIDEO; Vaticano, Mattarella rende omaggio al feretro di Papa Francesco; Melania Trump: un compleanno in silenzio a Roma, per salutare Papa Francesco; Trump è a Roma. 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco. Chiusa la bara, diffuso il rogito - Il percorso del corteo funebre di Papa Francesco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Francesco, Trump rende omaggio al feretro: Melania in abito da lutto con veletta nera | VIDEO - arrivato alle 9:30, indossava un completo nero, mentre la first lady Melania ha scelto un elegante tailleur nero, con una veletta dello stesso colore. I due hanno sostato accanto alla bara del Papa ... 🔗affaritaliani.it

Trump rende omaggio alla salma del Papa - ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, accompagnato dalla moglie Melania, ha reso omaggio al feretro di Papa Francesco ... 🔗notizie.tiscali.it

Funerali Papa Francesco, 150mila fedeli. L’omaggio di Trump a Bergoglio, arrivati Meloni e Mattarella. Chiusa la piazza – La diretta - Gli aggiornamenti live e le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro del Pontefice argentino L'articolo Funerali Papa Francesco, 150mila fedeli. L’omaggio di Trump a Bergoglio, arrivati Melon ... 🔗msn.com