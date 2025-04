Arrestata una giudice del Wisconsin avrebbe protetto un immigrato irregolare

giudice di Milwaukee, nel Wisconsin, è finita in manette, accusata di aver intralciato l'applicazione delle ll'immigrazione. avrebbe aiutato un uomo, privo del permesso di soggiorno, a evitare l'arresto da parte degli agenti dell'agenzia federale Immigration and Customs Enforcement (ICE). Secondo le ricostruzioni, lo scorso 18 aprile la giudice Hannah Dugan si sarebbe opposta alla consegna dell'uomo nella sua aula di tribunale, facendolo uscire attraverso la porta riservata ai giurati.La notizia dell'arresto è stata diffusa sui social network dal direttore dell'FBI Kash Patel, che ha anche fornito alcune informazioni sull'immigrato, poi comunque fermaro dalla polizia federale: il suo nome è Eduardo Flores Ruiz. I suoi post, dopo poco, sono spariti; le accuse a Dugan non erano ancora state formalizzate, quindi erano ancora riservate.

Altre fonti ne stanno dando notizia

