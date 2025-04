Oggi l’addio a Francesco il Papa che capiva i bambini e parlava anche ai grandi

Papa Francesco è stato molte cose, ma soprattutto è stato il Papa dei bambini. Non solo perché li amava, ma perché sapeva ascoltarli. E, soprattutto, credeva che avessero qualcosa da insegnare a noi adulti. Ogni volta che li incontrava, la scena era sempre la stessa: il protocollo andava in crisi, le guardie del corpo si irrigidivano, i cerimoniali saltavano. Si chinava, li prendeva in braccio, li lasciava salire sulla Papamobile, senza filtri, senza paura. A volte sembrava quasi che fosse lui a cercarli con lo sguardo tra la folla, come se nel volto di ogni bambino vedesse riflesso il senso più profondo della sua missione. Nella stessa giornata di Pasqua, prima che ci lasciasse, Papa Francesco ha voluto essere presente a Piazza San Pietro, dove c'erano impazienti di vederlo tantissimi bambini. Tra le immagini più potenti l'abbraccio del Santo Padre con una bimba segnata dalla malattia.

