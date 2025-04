Recanatese pronta per la sfida decisiva contro la Civitanovese

Civitanovese, nonostante le traversie della compagine rossoblù tra le mura domestiche. "Sarà una partita diversa nel senso che, senza girarsi troppo attorno, è una vera e propria finale, sia per noi che per loro. La giocheremo in un ambiente caldo e presumo anche carico, visto il risultato che hanno ottenuto a Fermo. Troveranno però una Recanatese pronta e preparata perché anche la nostra vittoria con il Sora è stata di estrema importanza".Da quella gara anzi si potrebbero ricavare indicazioni preziose per domani: "Senz’altro: le nostre caratteristiche si sono ormai consolidate in questi mesi però giovedì scorso abbiamo visto una squadra forse meno appariscente, rispetto ad esempio a quella ammirata contro il Teramo ma più verticale e di conseguenza più concreta. Sport.quotidiano.net - Recanatese pronta per la sfida decisiva contro la Civitanovese Leggi su Sport.quotidiano.net "Garra e concentrazione": sono un po’ queste le raccomandazioni principali di Lorenzo Bilò alla truppa anche perché nessuno si fida della, nonostante le traversie della compagine rossoblù tra le mura domestiche. "Sarà una partita diversa nel senso che, senza girarsi troppo attorno, è una vera e propria finale, sia per noi che per loro. La giocheremo in un ambiente caldo e presumo anche carico, visto il risultato che hanno ottenuto a Fermo. Troveranno però unae preparata perché anche la nostra vittoria con il Sora è stata di estrema importanza".Da quella gara anzi si potrebbero ricavare indicazioni preziose per domani: "Senz’altro: le nostre caratteristiche si sono ormai consolidate in questi mesi però giovedì scorso abbiamo visto una squadra forse meno appariscente, rispetto ad esempio a quella ammiratail Teramo ma più verticale e di conseguenza più concreta.

