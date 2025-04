Rissa in pieno centro intervengono i carabinieri quattro giovani denunciati

quattro sono stati denunciati per Rissa. In due sono state sorprese al volante, senza patente. Questo il bilancio di servizi straordinari di controllo del territorio che negli ultimi giorni sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Brindisireport.it - Rissa in pieno centro: intervengono i carabinieri, quattro giovani denunciati Leggi su Brindisireport.it FRANCAVILLA FONTANA - Insono statiper. In due sono state sorprese al volante, senza patente. Questo il bilancio di servizi straordinari di controllo del territorio che negli ultimi giorni sono stati effettuati daidella compagnia di Francavilla Fontana.

