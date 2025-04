Funerali Papa Francesco gli obblighi del dress code dei Capi di Stato

obblighi del dress code per Capi di Stato e gente comune in occasione dei Funerali di Papa Francesco: il nero è il colore dominante

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family. 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Funerali papa Francesco, la task force della polizia locale. In campo oltre 2mila agenti - La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila... 🔗romatoday.it

Come si svolgeranno i funerali di Papa Francesco: il nuovo rito, orari e programma - Ecco cosa prevedeil nuovo cerimoniale Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. La scaletta ufficiale e i momenti più importanti delle esequie di Bergoglio ... 🔗quotidiano.net

Funerali Papa Francesco: percorso, a che ora iniziano, quando finiscono, zone rosse e tumulazione. Il programma completo - Per i funerali di Papa Francesco, oggi sabato 26 aprile a Roma, sono state disposte misure da parte degli organizzatori per permettere ai fedeli di assistere al rito durante il tragitto ... 🔗corriereadriatico.it

Papa Francesco, come sarà il funerale: le tre "fasi" con 220 cardinali, il corteo e la sepoltura - Sono stati circa 250 mila i fedeli che hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco dalle 11 di mercoledì mattina alle 19 di venerdì ... 🔗iltempo.it