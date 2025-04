ATA 24 mesi e scioglimento riserva CIAD come fare la domanda passo dopo passo VIDEO TUTORIAL con Raimondo Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 28 aprile alle 14 30

aprile spazio alle domande per aggiornare le graduatorie ATA 24 mesi. Non solo sempre dal 28 aprile si apre il termine per la presentazione dell’istanza per la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD).L'articolo ATA 24 mesi e scioglimento riserva CIAD, come fare la domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 28 aprile alle 14:30 . Leggi su Orizzontescuola.it Non solo docenti, anche per gli ATA è tempo di aggiornamento di graduatorie. Dal 28spaziodomande per aggiornare le graduatorie ATA 24. Non solo sempre dal 28si apre il termine per la presentazione dell’istanza per la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale ().L'articolo ATA 24lacon(UilRua)2814:30 .

