Questura a piazza San Pietro 50 mila chiusa la piazza

Chiuso l'accesso a piazza San Pietro dove è stata raggiunta la capienza massima di 50 mila persone. Continua l'afflusso dei fedeli in via della Conciliazione dove si trovano al momento 100mila persone. E' la stima che emerge dal Centro per la Gestione della Sicurezza dell'evento della Questura di Roma. Continua l'afflusso dei fedeli nell'area.

Il Papa in piazza San Pietro, 'buona Domenica delle Palme!' - "Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!". Lo ha detto il Papa a Piazza San Pietro accolto da un grande entusiasmo della gente presente a Piazza San Pietro. Il Papa è arrivato a conclusione della messa delle Palme senza naselli per l'ossigeno. Ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini. 🔗quotidiano.net

