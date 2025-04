WWE Aleister Black è tornato primo incontro previsto per SmackDown del 2 maggio

La Dickies Arena di Fort Worth, Texas, ha ospitato l'episodio di SmackDown del 25 aprile, caratterizzato da un momento clou: il tanto atteso ritorno di Aleister Black in WWE, di cui si parlava ormai da settimane. Con il contratto che lo legava alla AEW recentemente scaduto, i fan si chiedevano quale sarebbe stato il suo prossimo passo. L'arrivo di Triple H alla guida del team creativo, da sempre grande sostenitore di Black ai tempi di NXT aveva acceso le speranze di un ritorno, e ora quelle aspettative si sono finalmente avverate. Verso la fine della seconda ora di SmackDown, The Miz è salito sul ring per tenere un promo, lamentandosi di come venga costantemente ignorato nelle opportunità, sollevando anche qualche punto valido. Proprio mentre stava per esaltarsi proclamandosi "awesome", le luci si sono improvvisamente spente.

