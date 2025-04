Papa Francesco incredibile quanto successo fuori dalla Basilica tutti in lacrime

Nella penombra del primo mattino di ieri, quando Roma ancora sonnecchiava sotto un cielo carico di emozione, qualcosa di inaspettato ha preso forma sotto i portici all'ingresso di piazza San Pietro. Non c'erano telecamere, né proclami ufficiali. Solo il silenzio composto di chi ha scelto di dire addio in modo semplice, con il cuore in mano al Santo Padre. Mentre all'interno della Basilica la salma di Papa Francesco attendeva il momento dell'ultimo saluto, all'esterno si moltiplicavano gesti piccoli ma densi di significato. Disegni, lettere scritte con la calligrafia incerta dei bambini, fiori sistemati con cura accanto a una candela accesa: a pochi metri dal colonnato del Bernini, qualcuno ha creato un piccolo altare improvvisato. Nessuno sa con certezza chi lo abbia allestito per primo, ma come spesso accade nei momenti davvero collettivi, non serve un nome per accendere una scintilla di umanità.

