Il giornalista di Diario As, Mirko Calemme, è intervenuto nel corso . L'articolo Calemme: "Rafa Marin? Non è da escludere la sua conferma" proviene da ForzAzzurri.net.

Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte - Corriere dello Sport – Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione … L'articolo Rafa Marin in pole contro il Monza: difesa corta per Conte proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Davvero contro il Monza giocherà Rafa Marin? Lukaku e McTominay strepitosi, cambi al solito tardivi - Davvero contro il Monza giocherà Rafa Marin? Lukaku e McTominay strepitosi, cambi al solito tardivi Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli che ci permette di rimanere nella scia dell’Inter. Dopo un primo tempo così così, che gli azzurri comunque hanno terminato in vantaggio, nel secondo tempo il Napoli ha dilagato asfaltando letteralmente un modesto Empoli. Infatti nel secondo tempo oltre a fare altri 2 gol, il Napoli ha avuto tante altre occasioni. 🔗ilnapolista.it

Napoli, Rafa Marin soddisfatto della sua stagione a Napoli: «L’ambiente piace a tutti. In questi mesi sono cresciuto tanto» - Napoli, Rafa Marin soddisfatto della sua stagione a Napoli: «L’ambiente piace a tutti. In questi mesi sono cresciuto tanto» Intervistato da Radio CRC, il difensore del Napoli Rafa Marin ha parlato con soddisfazione della sua stagione in Campania. PAROLE – «In queste ultime partite abbiamo mantenuto un buon livello, sia difensivamente e ora anche sul […] 🔗calcionews24.com

IL PARERE - Calemme: "Okafor come Rafa Marin, Conte non rischia se non è convinto" - è intervenuto il corrispondente dall’Italia per Diario AS Mirko Calemme: “Impiego Rafa Marin? Conte ha sempre chiarito che voleva un giocatore più pronto nella gestione del possesso palla, aspetto nel ... 🔗napolimagazine.com

Rafa Marin, dalla Spagna non escludono ipotesi clamorosa. Intanto gioca col Torino - Dalla redazione del giornale spagnolo AS non escludono un'ipotesi clamorosa di permanenza in azzurro per Rafa Marin. Ne parla ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio – ... 🔗msn.com

Massimo Agostini su Rafa Marin: “Se non è sicuro Conte può passare a tre” - Assenza Buongiorno e Juan Jesus? Se Rafa Marin soddisferà Conte negli allenamenti di questa settimana allora sono convinto si giocherà di nuovo col 4-3-3. Se invece Conte vede che Rafa Marin non è ... 🔗ilnapolionline.com