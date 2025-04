L omaggio di Trump e Melania alla bara di Papa Francesco a San Pietro

Trump, accompagnato dalla moglie Melania, ha reso omaggio alla bara di Papa Francesco nella basilica di San Pietro poco prima dell'inizio dei funerali. Immagini Vatican Media. Quotidiano.net - L'omaggio di Trump e Melania alla bara di Papa Francesco a San Pietro Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - Il presidente Usa Donald, accompagnato dmoglie, ha resodinella basilica di Sanpoco prima dell'inizio dei funerali. Immagini Vatican Media.

